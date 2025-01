Lamine Yamal, jovem talento do Barcelona, continua a impressionar tudo e todos com atuações brilhantes jogo após jogo e, depois da vitória por 5 - sobre o Real Betis, o prodígio de 17 anos foi elogiado por ninguém menos que Neymar. O brasileiro, atualmente no Al Hilal, fez questão de comentar a publicação de Lamine no Instagram, destacando: «Estás muito brasileiro. Baila, craque».

A publicação, mostra algumas fotos de Lamine no jogo, acompanhado de uma música brasileira que não escapou à atenção da ex-jóia do Barcelona. «Disfrutando», diz Yamal no seu Instagram.