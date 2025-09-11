Lamine Yamal
Nicki Nicole confirma namoro com Yamal: «Estou muito apaixonada»
Cantora negou os rumores que davam conta do término da relação e mostrou-se «muito feliz» em Barcelona
O relacionamento entre Lamine Yamal e Nicki Nicole tem dado muito que falar. Poucas semanas depois do jogador assumir o namoro, vários rumores davam conta de um término precoce.
Porém, a cantora negou esses boates e confirmou a relação com o jogador do Barcelona.
«Estou muito feliz em Barcelona. A verdade é que fui muito bem recebida por toda a gente. Muito feliz e muito apaixonada [por Yamal]», disse aos jornalistas num evento da Desigual.
A argentina tem 25 anos e está a singrar no mundo da música. Lamine Yamal tem 18 anos, é a estrela do Barcelona e foi o primeiro a assumir publicamente o namoro.
