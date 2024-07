Lamine Yamal cumpre neste sábado 17 anos. É de tenra idade, mas tem muita qualidade dentro de campo. O extremo do Barcelona prepara-se para jogar a final do Euro 2024, neste domingo, mas antes, houve lugar a um momento de descontração.

A comitiva espanhola cantou-lhe os parabéns e repartiu um bolo de morango (com bom aspeto, diga-se de passagem). Ao lado do jovem, estava Nico Williams, jogador com quem tem um excelente relacionamento.

Lamine Yamal já bateu vários recordes neste Euro 2024. Mais jovem a participar, mais jovem a marcar, a assistir... Registos que aumentam a expectativa sobre o extremo que ainda há um ano disputou o Euro Sub-17.