Lamine Yamal, estrela da Espanha apesar dos tenros 18 anos, foi sarcástico quanto às críticas de que a comitiva espanhola tem sido alvo, após o empate inaugural com Cabo Verde.

Curiosamente, recorreu ao exemplo de Portugal, que também empatou no primeiro jogo contra a RD Congo, para defender 'La Roja', em entrevista ao jornal El País.

«Vocês, jornalistas, têm muita pressa para terminar o vosso trabalho. Estamos na primeira jornada. A Espanha somou um ponto, Portugal somou um ponto, a Argentina venceu por 3-0. A França venceu por 3-1. E já acham que a final vai ser França-Argentina? Não compreendo. Em vez de aproveitarem os jogos, querem tirar uma conclusão muito precipitada. Agora a Espanha está péssima. Mas quem percebe, sabe que não é assim», atirou.

Outra crítica normalmente dirigida ao extremo espanhol é o seu aparente egoísmo. Yamal refuta essa ideia e diz que apenas confia nas suas capacidades.

«Acho que há duas coisas [distintas]. Há o ego e há a confiança. Ambos são importantes. Até certo ponto, é importante ser egocêntrico. Não vejo isso como algo mau. Mas, acima de tudo, é importante ter muita confiança em si mesmo. As pessoas costumam confundir a confiança com o egocentrismo. No mundo em que vivemos, se não estiveres cheio de confiança, podem acabar contigo. E é verdade que é divertido ter um pouco de ego. Vais às conferências de imprensa e ris-te um pouco», afirmou o jovem.

Numa nota mais pessoal, o jogador do Barcelona disse ainda que a sua primeira recordação de um Mundial remonta a 2014.

«A minha mãe estava a trabalhar e voltou para ver a segunda parte do jogo Colômbia-Uruguai, aquele em que o James marcou. Ela chegou e acabámos de ver o jogo juntos. Agora ela está aqui comigo. Ela já tinha chorado quando eu estreiei. Eu disse-lhe: 'Como a vida muda…'. A minha primeira memória de um Mundial é com ela e agora podemos vivê-lo desta forma. É algo com que eu tinha sonhado, mas nunca tão cedo», admitiu Yamal.

Foi suplente no primeiro jogo devido a problemas físicos, mas deverá ser aposta de início frente à Arábia Saudita, às 17h00 deste domingo.