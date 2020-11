O piloto canadiano Lance Stroll alcançou, este sábado, a primeira 'pole position' da carreira, na qualificação para o Grande Prémio da Turquia.

O corredor da Racing Point fez o melhor tempo da última sessão de qualificação (Q3) com 1:47.765 minutos, numa manhã épica e surpreendente, marcada pelo asfalto encharcado devido à imensa chuva, que levou a que a maioria dos monolugares tivesse perdido algum controlo em pista. Mais do que ser o mais rápido, sobressaiu em vários momentos a urgência de os pilotos não encararem qualquer despiste.

Max Verstappen, da Red Bull, foi o segundo mais rápido (+0.290 segundos) e o outro Racing Point foi terceiro: Sérgio Pérez ficou a 1.536 segundos do colega de equipa.

O atual líder do campeonato e campeão do mundo em título, Lewis Hamilton, foi apenas sexto, a 4.795 segundos de Stroll. O Red Bull de Albon foi quarto (+2.683) e o Renault de Daniel Ricciardo foi quinto (+3.830 segundos). Ocon (Renault), Raikkonen (Alfa Romeo) Bottas (Mercedes) e Giovinazzi (Alfa Romeo) completaram os dez primeiros que passaram à Q3, à qual não passaram, por exemplo, os Ferrari de Charles Leclerc e Sebastian Vettel e os McLaren de Lando Norris e Carlos Sainz.

Depois do triunfo de Pierre Gasly em Monza ou da vitória de Hamilton em Silverstone, a qualificação em solo turco entra para um dos dias mais impressionantes, entusiasmantes e épicos do calendário 2020 da Fórmula 1, num fim-de-semana que pode dar o título mundial a Lewis Hamilton.

É a primeira vez desde o GP da Áustria de 2014 que a pole position é conquistada por um monolugar que não um Ferrari, um Mercedes ou um Red Bull. Nessa corrida, tinha sido Felipe Massa (Williams).

