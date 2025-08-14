O Moreirense oficializou esta quinta-feira a contratação de um jovem avançado. Landerson, de apenas 18 anos, chega proveniente do Fortaleza, do Brasil, clube que é treinado pelo português Renato Paiva.

No entanto, Landerson representava essencialmente os sub-20 a equipa brasileira, contando com três golos em 25 jogos na presente temporada. Tendo feito toda a formação no Fortaleza, o avançado parte agora para a primeira experiência no estrangeiro, assinado um vínculo de cinco épocas com o Moreirense.

De acordo com a imprensa brasileira, a formação de Moreira de Cónegos vai pagar, para já, um milhão de euros por 50 por cento do passe do jogador, sendo que poderá futuramente pagar mais um milhão de euros por outros 30 por cento do passe. Assim, a equipa minhota deterá 80 por cento dos direitos económicos de Landerson.

«É muito difícil deixar a família no Brasil para viver um novo ciclo da vida. Quero trazer alegria ao Moreirense», assumiu o jovem jogador nas primeiras declarações prestadas aos canais de comunicação do clube.