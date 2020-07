O piloto britânico Lando Norris, da equipa McLaren, vai correr o Grande Prémio da Grã-Bretanha com um capacete especial, projetado por uma menina de seis anos.

Para a prova no seu país natal, a quarta do calendário da temporada 2020, Norris lançou um concurso online, a partir de vários modelos predefinidos de capacete, com o objetivo de os concorrentes ilustrarem-no a partir de canetas, lápis ou marcadores, da forma mais original e artesanal possível.

A pintura eleita foi a de Eva Muttram, de seis anos, sobre a qual Norris reagiu de forma satisfatória, através das redes sociais.

«Obrigado Eva! A Eva tem seis anos e criou isto para a competição de design, relembrando-me quando eu era mais novo e rabiscava algumas coisas. Isto é original. Obrigado pelo teu tempo Eva, vou usá-lo todo o fim-de-semana. Obrigado a todos os que também enviaram o seu design. Esperamos poder fazer mais coisas destas brevemente», escreveu Norris.

My helmet design for this weekend! THANK YOU EVA! Eva’s 6 and she created this for my design competition and it just reminded me a lot of when I was younger scribbling away coming up with some cool things, it’s just super original. Thanks for taking your time design it Eva ✊ pic.twitter.com/YAZoeJ1nqR