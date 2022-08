Lando Norris tem aproveitado a pausa de verão na Fórmula 1 para descansar a par da namorada, a portuguesa Luisinha Oliveira. Foi a modelo, aliás, que partilhou imagens com o piloto da McLaren e alguns amigos a bordo de um barco no Rio Douro, junto à Ponte D. Luís I.

Depois de ter estado em Ibiza e Formentera no início de agosto, o britânico está a passar os últimos dias de férias no Porto, uma vez que o campeonato de F1 regressa já no próximo fim de semana, com a realização do Grande Prémio da Bélgica, no Circuito de Spa-Francorchamps.

Já conhecedor da região Norte de Portugal, devido a visitas anteriores, Lando Norris deve percorrer entretanto outros caminhos no nosso país.

