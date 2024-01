O Länk Vilaverdense, último classificado da II Liga, não conseguiu demonstrar à Liga a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinador nos meses de setembro, outubro e novembro.

«Finalizado o prazo previsto no n.º 5 do artigo 78.º - A do Regulamento de Competições da Liga Portugal, a Liga Portugal informa que 33 Sociedades Desportivas - duas das quais com equipas B - cumpriram a obrigação de demonstrar a inexistência de dívidas salariais a jogadores e treinadores, referentes aos meses de setembro, outubro e novembro», lê-se, na nota divulgada pela Liga Portugal.

O Länk, pelo contrário, «não cumpriu a obrigação acima referida (…), pelo que o assunto foi remetido para o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol».

Além do clube minhoto, também o Leixões e o Boavista tinham falhado a obrigação de mostrar a inexistência de dívidas, situação que já foi regularizada entretanto.

Por ter falhado com as obrigações salariais, o Länk arrisca uma subtração de dois a cinco pontos na II Liga.