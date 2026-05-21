O FC Porto anunciou a renovação do contrato de Lara Perruca.

A avançada portuguesa de 22 anos, que reforçou as azuis e brancas na temporada passada, oriunda do Estoril, foi uma das jogadoras mais utilizadas nesta época de subida à Liga.

A jovem avançada marca o regresso ao principal escalão do futebol nacional, depois de, na época 2024/25, ter jogado na primeira divisão ao serviço do Estoril. Lara Perruca teve ainda passagens por Ferreiras e Racing Power, antes de rumar ao FC Porto.

A avançada internacional jovem por Portugal entra para a numerosa lista de renovações do plantel feminino do FC Porto, depois de apontar 11 golos e três assistências em 28 jogos, na temporada de estreia ao serviço dos dragões.