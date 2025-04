Jasper Cillessen foi operado com sucesso à perfuração sofrida no intestino delgado. A informação foi divulgada pelo Las Palmas, na manhã desta terça-feira, de forma a atualizar o quadro clínico do guarda-redes neerlandês, de 35 anos.

Na noite de segunda-feira, na sequência de um choque com o avançado Borja Iglesias, do Celta de Vigo, Cillessen pediu a substituição e foi transportado para o hospital.

Estavam decorridos 27 minutos quando o antigo guarda-redes de Ajax, Barcelona e Valência foi rendido pelo croata Dinko Horkas.

Celta de Vigo e Las Palmas empataram na conclusão da 29.ª jornada da Liga espanhola, a um golo.

O Las Palmas de Fábio Silva e Dário Essugo segue no 19.º e penúltimo lugar da La Liga, enquanto o Celta de Vigo é 8.º e falhou a aproximação aos lugares europeus.