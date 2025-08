A 53.ª edição do Troféu Teide, que opõe os rivais Tenerife e Las Palmas, e atrai milhares de adeptos todos os verões, ficou manchada por confrontos que obrigaram à intervenção das autoridades. Antes do apito inicial, mais de 50 elementos do “Ultra Naciente”, grupo de extrema-direita afeto ao Las Palmas, deambularam pelos setores do estádio até alcançarem a claque da casa.

A partida foi resolvida nos penáltis, após empate a um golo, com o troféu a permanecer em Tenerife – emblema recém-despromovido à terceira divisão. Por sua vez, o Las Palmas foi recentemente despromovido à segunda divisão.