A FIGURA: Gruber

É uma vitória acima de tudo da exibição sólida e coletiva do LASK, mas que tem muito dedo de Andreas Gruber. O austríaco assistiu para os dois primeiros golos da sua equipa e colocou a cereja no topo do bolo com um chapéu cheio de classe por cima de Adán, a acabar com uma longa noite de sofrimento leonina.

O MOMENTO: Raguz dá início à dança nas costas de Porro, 58 minutos

O Sporting tinha empatado à beira do intervalo, mas nos primeiros minutos do segundo tempo, mais propriamente aos 58, Raguz começou com o descalabro leonino. O jogador do LASK aproveitou um erro defensivo de Porro e, nas costas do lateral espanhol, bateu Adán dentro da área. A partir daí, começou a dança austríaca e a noite de horror leonina.

OUTROS DESTAQUES

Trauner

Capitão do LASK, foi ele iniciar o conto de fadas austríaco desta noite, ao inaugurar o marcador logo aos 14 minutos, de forma oportuna. Defensivamente este impecável, não permitindo grandes ‘avarias’ a Vietto e Tiago Tomás e esteve ainda perto de bisar, perto do intervalo. Um dos rostos desta vitória histórica do LASK.

Tiago Tomás

Depois do golo decisivo frente ao Aberdeen, Tiago Tomás voltou a ser lançado por Rúben Amorim numa noite europeia, e voltou a marcar. À beira do intervalo, respondeu da melhor maneira ao cruzamento teleguiado de Nuno Santos, e disfarçou uma exibição que até aí esyava longe de ser brilhante. Somou alguns erros técnicos, principalmente na primeira parte, e não está isento de culpas no golo do LASK. No segundo tempo, como toda a equipa, esteve muito apagado.

Nuno Santos

Estreou-se a titular, e logo em Alvalade, numa noite que não vai deixar saudades a ninguém – nem a ele nem à equipa. Jogou maioritariamente no lado esquerdo do ataque e nota-se que não é aí que expõe com maior naturalidade toda a sua qualidade. Ainda assim, somou uma assistência, e curiosamente num momento em que estava encostado na direita. Canhoto, o cruzamento certeiro para Tiago Tomás partiu do seu pior pé.

Porro

Esteve muito bem no lance do golo de Tiago Tomás, quando contemporizou para a entrada de Nuno Santos, mas defensivamente deixou muito a desejar. Divide as culpas com Tiago Tomás no primeiro golo do LASK, que estava a defender de forma muito aberta o segundo poste. No 2-1 da equipa austríaca, deixou passar a bola de forma displicente para Raguz.

Neto-Coates-Feddal

A derrota é coletiva, sim, mas nenhuma defesa pode ficar sem as orelhas a arder depois de sofrer quatro golos em casa – principalmente a do Sporting. Frente a um adversário modesto, o trio de centrais de Amorim sofreu, e sofreu muito. Neto nunca conseguiu esconder as óbvias limitações técnicas que apresenta. Coates deitou tudo a perder com a expulsão que deixou a equipa que lidera reduzida a dez unidades. E Feddal não se mostrou muito mais forte emocional e também somou alguns erros clamorosos. Muito trabalho a rever por parte de Rúben Amorim.