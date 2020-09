O LASK Linz goleou o Dunajsak Streda por 7-0 (!) na terceira pré-eliminatória da Liga Europa e vai defrontar o Sporting no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.



O emblema austríaco marcou dois golos em 16 minutos ambos por Raguz. A formação eslovaca viveu um pesadelo no arranque da segunda metade. Filipovic fez o 3-0 (47m) e no minuto seguinte, Blackman viu o cartão vermelho direto por pontapear um adversário.



A partir daí o LASK marcou três golos em cinco minutos por Michorl (51m), Gruber (53m) e Balic (56m). No quarto de hora final, Sabitzer fixou o resultado final.