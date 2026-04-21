O desfile das estrelas no Laureus 2026, que consagrou Alcaraz e Sabalenka
Novak Djokovic apresentou cerimónia que decorreu no Palácio Cibeles em Madrid e foram vários os portugueses que espalharam classe na passadeira vermelha
Novak Djokovic apresentou cerimónia que decorreu no Palácio Cibeles em Madrid e foram vários os portugueses que espalharam classe na passadeira vermelha
O mundo do desporto esteve reunido nesta segunda-feira no Palácio Cibeles, em Madrid, para a cerimónia de entrega dos prémios Laureus, que consagraram os tenistas Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, como os melhores desportistas de 2025.
O tenista espanhol, de 22 anos, já tinha vencido o prémio Laureus como atleta revelação, em 2023, e, nesta edição, bateu o sueco Armand Duplantis, recordista do mundo do salto com vara e vencedor em 2024, que tentava repetir a proeza. O ciclista esloveno Tadej Pogacar, campeão do mundo e da Europa e vencedor da Volta à França, era outro dos principais nomes na lista de candidatos, na qual estava também o espanhol Marc Márquez, campeão do mundo de MotoGP.
Os restantes nomeados eram o tenista italiano Jannik Sinner, e o futebolista francês Ousmane Dembelé, colega de equipa dos internacionais portugueses Gonçalo Ramos, João Neves, Nuno Mendes e Vitinha, que foi decisivo na época vencedora do Paris Saint-Germain, com destaque para a inédita conquista da Liga dos Campeões.
Por seu turno, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número um mundial, foi distinguida com o prémio de melhor desportista feminina do ano. A tenista de 27 anos levou a melhor sobre a futebolista espanhola Aitana Bonmatí, reconhecida com este prémio em 2024 e vencedora de três Bolas de Ouro, e sobre as atletas norte-americanas Melissa Jefferson-Wooden, campeã do mundo de 100, 200 e 4x100 metros, e Sydney McLaughlin, campeã do mundo de 400 metros.
A cerimónia de entrega dos prémios foi apresentada por Novak Djokovic e pela esquiadora Eileen Gu, nascida nos Estados Unidos mas que compete pela China.
Todos os vencedores da edição de 2026
Melhor atleta feminina: Aryna Sabalenka (ténis)
Melhor atleta masculino: Carlos Alcaraz (ténis)
Melhor atleta jovem: Lamine Yamal (futebol)
Melhor equipa: Paris Saint-Germain (futebol)
Atleta revelação: Lando Norris (automobilismo)
Melhor atleta com deficiência: Gabriel Araujo (natação paralímpica)
Melhor atleta de desporto de ação: Chloe Kim (snowboard)
Volta por cima do ano: Rory McIlroy (golfe)
Desporte pelo Bem 2026: Fútbol Más
Conquista vitalícia: Nadia Comaneci (ginástica)
Inspiração desportiva: Toni Kroos (futebol)