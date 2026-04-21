O mundo do desporto esteve reunido nesta segunda-feira no Palácio Cibeles, em Madrid, para a cerimónia de entrega dos prémios Laureus, que consagraram os tenistas Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, como os melhores desportistas de 2025.

O tenista espanhol, de 22 anos, já tinha vencido o prémio Laureus como atleta revelação, em 2023, e, nesta edição, bateu o sueco Armand Duplantis, recordista do mundo do salto com vara e vencedor em 2024, que tentava repetir a proeza. O ciclista esloveno Tadej Pogacar, campeão do mundo e da Europa e vencedor da Volta à França, era outro dos principais nomes na lista de candidatos, na qual estava também o espanhol Marc Márquez, campeão do mundo de MotoGP.

Os restantes nomeados eram o tenista italiano Jannik Sinner, e o futebolista francês Ousmane Dembelé, colega de equipa dos internacionais portugueses Gonçalo Ramos, João Neves, Nuno Mendes e Vitinha, que foi decisivo na época vencedora do Paris Saint-Germain, com destaque para a inédita conquista da Liga dos Campeões.

Por seu turno, a tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número um mundial, foi distinguida com o prémio de melhor desportista feminina do ano. A tenista de 27 anos levou a melhor sobre a futebolista espanhola Aitana Bonmatí, reconhecida com este prémio em 2024 e vencedora de três Bolas de Ouro, e sobre as atletas norte-americanas Melissa Jefferson-Wooden, campeã do mundo de 100, 200 e 4x100 metros, e Sydney McLaughlin, campeã do mundo de 400 metros.

A cerimónia de entrega dos prémios foi apresentada por Novak Djokovic e pela esquiadora Eileen Gu, nascida nos Estados Unidos mas que compete pela China.

Todos os vencedores da edição de 2026

Melhor atleta feminina: Aryna Sabalenka (ténis)

Melhor atleta masculino: Carlos Alcaraz (ténis)

Melhor atleta jovem: Lamine Yamal (futebol)

Melhor equipa: Paris Saint-Germain (futebol)

Atleta revelação: Lando Norris (automobilismo)

Melhor atleta com deficiência: Gabriel Araujo (natação paralímpica)

Melhor atleta de desporto de ação: Chloe Kim (snowboard)

Volta por cima do ano: Rory McIlroy (golfe)

Desporte pelo Bem 2026: Fútbol Más

Conquista vitalícia: Nadia Comaneci (ginástica)

Inspiração desportiva: Toni Kroos (futebol)