André Villas-Boas, presidente do FC Porto, voou para Madrid esta segunda-feira para participar, na qualidade de embaixador, na cerimónia de entrega dos prestigiados prémios Laureus.

O presidente do FC Porto, acompanhado pela mulher, Joana Maria Noronha de Ornelas Teixeira, na passadeira vermelha, foi depois chamado ao palco, na companhia da esgrimista italiana Bebe Vio, para anunciar o vencedor do prémio Laureus de Melhor Atleta do Ano com Deficiência, neste caso, o nadador brasileiro Gabriel Araújo, vencedor de três medalhas de ouro nos Jogos de Paris 2024.

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À saída da cerimónia, Villas-Boas foi indagado pelos jornalistas ingleses sobre a situação difícil do Tottenham na Premier League, uma vez que o antigo treinador português comandou os Spurs na temporada de 2012/13.

«É uma pena que um clube tão poderoso, com a transformação que sofreu nos últimos anos, com um dos maiores estádios em Inglaterra, e certamente um dos maiores centros de treino, tenha caído neste momento de instabilidade. Foram muitas mudanças, mudou de treinador, mudou o diretor desportivo, e isso tem impacto nos princípios e na filosofia do clube. Nos últimos dois anos, apesar de term ganho a Liga Europa, as coisas tornaram-se cada vez mais imprevisíveis. Estão num momento difícil, mas desejos-lhe o melhor», destacou.