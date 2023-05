Lionel Messi foi considerado o desportista masculino de 2023 nos Prémios Laureus.

O jogador do PSG foi distinguido meses após ter sido protagonista na conquista da Argentina do Mundial 2022, no Qatar.

Messi repete o prémio de 2020, quando foi distinguido a par do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

«Estou ainda mais feliz por a equipa da qual fiz parte no Mundial também ter sido reconhecida pela Academia Laureus esta noite. O Mundial foi uma aventura inesquecível para nós, e não tenho palavras para descrever a sensação de voltar à Argentina e ver o que a nossa vitória proporcionou ao povo do meu país. Foi uma experiência que jamais esquecerei e quero agradecer à Academia por honrar a nossa conquista», disse Lionel Messi.

Em feminino, a atleta jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce foi a distinguida, como consequência de uma época recheada de conquistas, entre as quais o quinto título mundial nos 100 metros.

"Fiquei emocionada por ter sido indicada ao lado de atletas mulheres tão inspiradoras. Ganhar este prémio, votado por alguns dos maiores desportistas de todos os tempos, é simplesmente incrível. Esta é a sexta vez que sou nomeada nesta categoria, portanto, finalmente, segurar a estatueta da Laureus nas minhas mãos é uma das maiores honras da minha carreira», disse.

O tenista espanhol Carlos Alcaraz foi eleito o «atleta revelação do ano», enquanto o futebolista dinamarquês Christian Eriksen protagonizou o «regresso do ano» depois da paragem cardiorrespiratória no Euro 2020 que lhe pôs a carreira e a vida em risco.