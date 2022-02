Felipe Anderson é uma das principais figuras da Lazio, adversária do FC Porto no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. O internacional brasileiro regressa ao Estádio do Dragão depois de ter realizado apenas dez jogos com a camisola azul e branca, na época passada.

«O Felipe não teve oportunidade de jogar muito aqui, mas tem uma qualidade incrível, tem uma capacidade enorme, a nível físico e técnico. O grande problema do Felipe, e tive várias conversas com ele sobre isso, é no plano emocional, falta consistência no que são as suas épocas», começou por dizer Sérgio Conceição.

O treinador do FC Porto garante que tinha uma boa relação com Felipe Anderson. «Ele tanto faz bons jogos como depois…falta-lhe um bocadinho de confiança, de acreditar mais. É de ser tão boa pessoa, sinceramente, de absorver demasiado o que está à volta dele, as críticas, etc.»

«Não é fácil falar do Felipe porque gosto muito da pessoa. É como o Evanilson ter suado agora na conferência. São meninos que precisam de uma vivência à volta deles, que seja o ideal para eles poderem exprimir ao máximo o que se espera deles», concluiu Sérgio Conceição.

Felipe Anderson já realizou 33 jogos pela Lazio na presente temporada, apresentando um registo de quatro golos e seis assistências. Volta, esta quinta-feira, ao Dragão.