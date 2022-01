Apesar de ver o copo meio-cheio, há um setor da equipa da Lazio, adversário do FC Porto na Liga Europa, que enche Maurizio Sarri de preocupação: a defesa.

No final do empate frente ao Empoli, 3-3, o técnico da formação de Roma deixou elogios à reação dos seus jogadores perante as adversidades do encontro, mas deixou um reparo nada meigo.

O copo está a começar a ficar meio-cheio no que diz respeito à qualidade de jogo, nos últimos três jogos criámos muitas oportunidades e marcámos nove golos. Mas o resultado não é bom. Se ao fiz de dez minutos estamos a perder por 2-0, é porque há alguns problemas», afirmou, citado pela Gazzetta dello Sport.

«Tivemos alguns episódios desfarováveis, mas reagimos da maneira certa. A segunda parte foi de alto nível, mas temos de perceber porque é toda a gente nos marca um golo. No primeiro golo foi desatenção nossa, no terceiro socaram-mos como se fôssemos feitos de manteiga. No um para um defensivo, somos a pior equipa Serie A. E não estou a falar dos defesas, porque essas situações acontecem em todo o campo», acrescentou.

Recorde-se que o FC Porto recebe a Lazio a 17 de fevereiro, depois vai a Roma a 24 do mesmo mês.