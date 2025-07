No regresso à Lazio, Maurizio Sarri desdobrou-se em elogios a Nuno Tavares. O lateral de 25 anos assinou em definitivo pela formação romana neste verão, a troco de 9 milhões de euros.

Na última época, o internacional português acumulou nove assistências em 30 jogos, assumindo-se como peça fundamental da Lazio. Antes, passou por Nottingham Forest, Maselha, Arsenal e Benfica, onde realizou a maior parte da formação.

«O Nuno Tavares é um livro por escrever. Não é exatamente o que esperava em termos táticos, mas a experiência no Benfica deixou muitos aspetos positivos», referiu em conferência de imprensa.

Em junho, quando anunciado, Sarri revelou dúvidas: «É muito talentoso, pode ser extraordinário se conseguirmos colocá-lo na posição certa».

Numa fase em que a Lazio continua proibida de inscrever jogadores – por castigos aplicados pela FIFA – Maurizio Sarri prepara o segundo ciclo do clube, depois de orientar o clube entre 2021 e 2024.

Aos 66 anos, com Liga Europa e Serie A no currículo, o experiente treinador italiano conta com passagens por Empoli, Nápoles, Chelsea e Juventus.