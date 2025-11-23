Itália: Lazio vence Lecce e espreita lugares europeus
Nuno Tavares não saiu do banco da Lazio, Tiago Gabriel foi titular no Lecce
A Lazio retomou o trilho das vitórias neste domingo, na receção ao Lecce (2-0). Na 12.ª jornada da Serie A, o lateral Nuno Tavares não saiu do banco dos anfitriões. Do outro lado, Kialonda Gaspar e Tiago Gabriel, defesas ex-Estrela da Amadora, foram titulares.
O marcador foi inaugurado pelo médio Guendouzi, ao minuto 29. Na etapa complementar, o avançado Noslin encerrou a contenda aos 90+5 minutos.
Desta forma, a Lazio subiu ao oitavo lugar, com 18 pontos, igualando o Como (7.º), a nove pontos da rival Roma (1.ª). Segue-se a visita ao Milan (5.º), no sábado (19h45).
Por sua vez, o Lecce continua no 16.º posto, com 10 pontos, dois de vantagem para a zona de despromoção. Na próxima ronda, no domingo (11h30), há receção ao Torino (11.º).
