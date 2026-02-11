Taça de Itália: Lazio de Nuno Tavares elimina Bolonha e atinge «meias»
Lateral português saltou do banco e ajudou à vitória nos penáltis. Por sua vez, João Mário não foi a jogo
O detentor da Taça de Itália – o Bolonha – caiu nos “quartos” na receção à Lazio (1-1, 4-1 após penáltis). Na noite desta quarta-feira, o lateral Nuno Tavares saiu do banco dos visitantes aos 80 minutos, enquanto João Mário não foi a jogo no Bolonha.
Depois de o avançado Santiago Castro adiantar os anfitriões aos 30 minutos, a Lazio restabeleceu a igualdade aos 48 minutos, graças ao avançado Noslin. No derradeiro desempate, Nuno Tavares inaugurou a contagem para a Lazio, enquanto o médio Lewis Ferguson e o avançado Orsolini falharam no Bolonha.
Desta forma, a Lazio vai medir forças com a Atalanta nas meias-finais, agendadas para 4 de março e 22 de abril. Na outra eliminatória, Inter e Como disputam um lugar na final.
A Lazio não conquista a Taça desde 2019.
