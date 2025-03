Depois do apuramento para os “quartos” da Liga Europa, a Lazio caiu com estrondo na visita ao Bolonha (5-0). Na tarde deste domingo, na 29.ª jornada da Serie A, o lateral Nuno Tavares lesionou-se no aquecimento.

O Bolonha viveu a maioria do encontro na mó de cima, inaugurando o marcador à passagem do minuto 16, pelo médio Odgaard.

Na segunda parte, aos 48 e 49 minutos, Orsolini e Ndoye deixaram os anfitriões a espreitarem para a goleada. Entre trocas, o quarto golo foi assinado por Santiago Castro, aos 74m.

Para fechar, Fabbian atirou para o quinto do Bolonha, que subiu ao 4.º lugar – posto do Champions – com 53 pontos, mais dois do que a Lazio (6.ª).

Entretanto, na capital de Itália, a Roma venceu o Cagliari, depois da eliminação da Liga Europa. O único golo surgiu pelo ucraniano Dovbyk, aos 62 minutos.

Desta forma, a Roma espreita para a zona europeia, no 7.º lugar, com 49 pontos, a dois da Lazio. Quanto ao Cagliari, segue no 15.º posto, com 26 pontos, quatro de vantagem sobre os lugares de despromoção.