Leandro Silva, antigo jogador do FC Porto, estava entre as dez pessoas que foram detidas pela polícia brasileira na posse de credenciais falsas para a final da Taça Libertadores, que o Palmeiras ganhou diante do Santos, neste sábado.

O antigo lateral esquerdo também passou pelo «Verdão», a equipa agora orientada por Abel Ferreira, precisamente por empréstimo do FC Porto, entre 2007 e 2008.

Leandro foi contratado pelos dragões em 2005, ao Cruzeiro, mas fez apenas dez jogos em Portugal (e um golo). Desvinculou-se em 2011, após empréstimos ao próprio Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense, Vitória da Bahia e Atlético Mineiro.

«Foi um colega que disse que tinha bilhete e pronto, aconteceu. Eu, sem saber de nada, na inocência, fui… Eu e os meus dois amigos achamos que sofremos uma fraude. Faz parte, acontece. Parabéns à polícia, que fez o seu trabalho corretamente. Que prossigam e vão atrás de que têm de ir atrás», referiu o antigo jogador à Globoesportes, ao sair da esquadra.