Os Lakers acabam renovar contato com as duas maiores estrelas, LeBron James e Anthony Davis, em acordos que envolveram um valor total de 275 milhões de dólares (226 milhões de euros) e que foram negociados por um superagente: Rich Paul.

Nas redes sociais começaram mesmo a chamar-lhe o Jorge Mendes da NBA, expressão que o jornal Marca usou também para contar a vida o empresário, que nem sempre esteve ligada a negócios de milhões.

Rich Paul cresceu numa zona pobre de Cleveland, marcada pelas drogas e criminalidade. Vivia num pequeno apartamento com o pai e a família passava dificuldades.

Após a morte do pai devido a um cancro, Rich Paul ganhava a vida a vencer camisolas desportivas antigas na mala do carro. Comprava-as em Atlanta e vendia-as depois ao dobro do preço em várias cidades do país.

Até que um dia, a vida do agora superagente mudou quando se cruzou com um LeBron James, ainda adolescente, que reparou na camisola que Rich Paul vestia. Era de Warren Moon, o primeiro quarterback negro da história da NFL.

LeBron queria uma camisola igual, Rich Paul disse que as vendia e deu-lhe o contacto. Esse foi o início de uma relação comercial que se tornou também numa amizade.

Rich Paul fazia parte do circulo próximo de LeBron e começou a trabalhar com ele como responsável de marketing. Depois tornou-se empresário e gere agora as carreiras de 28 jogadores da NBA, como Anthony Davis, John Wall, Draymond Green, Trae Young e Ben Simmons.

E tudo começou com uma camisola.