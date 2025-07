Dotado de uma linha de comunicação digital diferenciada, o Leça voltou a destacar-se, desta vez a propósito da “pele” para a nova época. O emblema que compete no Campeonato de Portugal lançou a camisola para o espaço.

Numa primeira fase houve quem satirizasse. E o Leça respondeu aos céticos.

É oficial, a camisola do Leça FC está agora em cima do espaço. 👨🏽‍🚀🚀 pic.twitter.com/2vT41WLMzj — Leça Futebol Clube (@lecafcoficial) July 24, 2025

Entretanto, equipas como Sp. Covilhã e Atlético – ambos na Liga 3 – alinharam na dinâmica.

Aqui este vosso admin não promete o que não pode cumprir 😔 pic.twitter.com/Kn2Opm7rll — Sporting Clube da Covilhã (@CovilhaSc) July 24, 2025

As nossas também não vão. Não há nave espacial que aguente com elas… https://t.co/cLZyPqYSHm pic.twitter.com/CqAQ18BsuS — Atlético CP Futebol (@atleticocpfut) July 24, 2025

Ora, na sexta-feira, o Leça cumpriu a promessa e revelou o processo de envio da nova camisola para o espaço, o que valeu a atenção internacional.

Em 2024/25, o Leça foi quarto classificado na fase de subida e apuramento de campeão do Campeonato de Portugal. Esta equipa terminou com seis pontos, igualado com o Marco 09 – recentemente promovido à Liga 3, face à situação do Boavista.

Na nova época, o Leça volta a integrar a Série B, na companhia, entre outros, de Beira-Mar, Anadia, União de Lamas, Salgueiros e Vila Real.