No primeiro dia de abril há que redobrar a atenção, não vá a curiosidade conduzir para armadilhas bem planeadas. Neste “Dia das Mentiras”, o Leça – emblema que vai disputar a fase de subida à Liga 3 – aproveitou a ocasião para anunciar a contratação de Paul Pogba, internacional francês que não joga desde setembro de 2023.

🚨LIVE: O voo de Paul Pogba, que o trará até Leça da Palmeira! 🌴💚 pic.twitter.com/kGZle9nqik — Leça Futebol Clube (@lecafcoficial) April 1, 2025

Em homenagem a Pogba, teremos baguete francesa no bar do Leça FC no próximo domingo contra o Guarda FC! 🥖🇫🇷

- En hommage à Pogba, il y aura de la baguette française au bar du Leça FC lors du prochain match contre le Guarda FC ! 🥖🇫🇷#LeçaFC pic.twitter.com/WYn3nMAn7X — Leça Futebol Clube (@lecafcoficial) April 1, 2025

𝐏𝐚𝐮𝐥 𝐏𝐨𝐠𝐛𝐚 já assinou! 🌴🇫🇷

Pogba est Leça. 💚#LeçaFC pic.twitter.com/l08VyxKr8n — Leça Futebol Clube (@lecafcoficial) April 1, 2025

𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆, @paulpogba ! 🇫🇷

O atleta chega ao Leça FC num acordo permanente.

"𝐿𝑒 𝑚𝑖𝑙𝑖𝑒𝑢 𝑒𝑠𝑡 𝑎𝑠𝑠𝑢𝑟𝑒́, 𝑎𝑡𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡-𝑑𝑒́𝑓𝑒𝑛𝑠𝑒, 𝑃𝑎𝑢𝑙𝑜, 𝑃𝑎𝑢𝑙𝑜, 𝑃𝑎𝑢𝑙 𝑃𝑜𝑔𝑏𝑎! 𝐿𝑎 𝑝𝑖𝑜𝑐ℎ𝑒: 𝑃𝑎𝑢𝑙𝑜, 𝑃𝑎𝑢𝑙𝑜, 𝑃𝑎𝑢𝑙 𝑃𝑜𝑔𝑏𝑎!" pic.twitter.com/WOLZQZiNUK — Leça Futebol Clube (@lecafcoficial) April 1, 2025

No universo do hóquei em patins, a Sanjoanense anunciou a saída do treinador Reinaldo Ventura, que estaria pronto a rumar para a Arábia Saudita, na companhia da equipa técnica.

«O clube foi sensível ao apelo do treinador, que (…) terá um projeto piloto num país que procura desenvolver a modalidade e que proporcionará condições financeiras impossíveis de igualar. (…) A nova estrutura técnica será apresentada amanhã [quarta-feira] e vai estrear-se no jogo do próximo domingo, em casa (17h), diante do FC Porto», lê-se, em comunicado.

A Sanjoanense ocupa o 9.º lugar da fase regular da Liga, com 22 pontos.

Ainda nesta modalidade, o Entroncamento – 9.º classificado na Zona Sul da II Liga – aproveitou a data para apostar numa das tendências das redes sociais. Como tal, o treinador Paulo Beirante foi transformado num “boneco”.

Entretanto, no basquetebol, os ecos de que Neemias Queta pode sair dos Boston Celtics e rumar ao Real Madrid não passam de uma publicação a propósito do “Dia das Mentiras”.

No outro lado do oceano, a NBA aproveitou a data para compilar várias jogadas.