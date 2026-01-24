O espanhol Rafa Obrador estreou-se neste sábado pelo Torino, na goleada sofrida na visita ao Como (6-0). O defesa emprestado pelo Benfica saiu do banco aos 67 minutos, neste jogo da 22.ª jornada do campeonato italiano.

O marcador foi inaugurado ao oitavo minuto pelo avançado Douvikas. Pouco depois, aos 16 minutos, o médio Baturina duplicou a vantagem. Na segunda parte, o médio Da Cunha aplicou o 3-0 aos 59 minutos – de penálti – enquanto Douvikas bisou aos 66m.

Entre trocas, o avançado Kuhn e o médio Caqueret avolumaram a goleada, marcando aos 70 e 76 minutos.

Assim, o Como segue no quinto lugar, com 40 pontos, antes da receção à Atalanta (7.º), a 1 de fevereiro (14h). Por sua vez, o Torino é 15.º, com 23 pontos, e aponta à receção ao Lecce (17.º), também a 1 de fevereiro (11h30).

Na fuga aos lugares de despromoção, o Lecce empatou a zeros na receção à Lazio, com os defesas Danilo Veiga e Tiago Gabriel – dupla ex-Estrela da Amadora – como totalista. Do banco da Lazio não saiu o lateral Nuno Tavares.

O nulo deixa o Lecce no 17.º lugar, com 18 pontos – um de vantagem sobre os lugares de despromoção – enquanto a Lazio é nona, com 29 pontos, a 10 dos lugares europeus.

Por último, a Fiorentina perdeu na receção ao Cagliari, por 2-1, com o central Zé Pedro titular na defesa dos visitantes. Depois de o avançado Kilicsoy e o ala Palestra marcarem para o Cagliari aos 31 e 47m, respetivamente, o médio Brescianini reduziu aos 74m (2-1).

Este desfecho lança o Cagliari para o 11.º lugar, com 25 pontos, antes da receção ao Hellas Verona (19.º), no sábado (19h45). Quanto à Fiorentina, é a primeira equipa em zona de despromoção (18.º), com 17 pontos, e visita o Nápoles (3.º), também no sábado (17h).