O Lech Poznan comunicou que vai abrir as portas do estádio a cerca de dez mil pessoas nos encontros do grupo D da Liga Europa, do qual o Benfica faz parte.

Apesar de o Estádio Municipal de Poznan ter 43.269 lugares e de a UEFA permitir a utilização de 30 por cento da capacidade dos estádios, o clube polaco anunciou que apenas 25 por cento da lotação poderá ser preenchida, de acordo com as regras impostas pelas autoridades polacas.

Os sócios do Lech Poznan têm prioridade na compra do bilhete e os adeptos visitantes não vão marcar presença, sendo que deverá ser respeitada a distância de segurança de 1,5 metros.

Recorde-se que os encarnados se deslocam à Polónia na primeira jornada da Liga Europa. Os belgas do Standard Liège e os escoceses do Rangers são as outras equipas que completam o grupo D.