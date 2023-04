Com Joel Pereira e Pedro Rebocho no onze titular, o Lech Poznan foi goleado nesta quinta-feira em casa pela Fiorentina (4-1), na primeira mão dos quartos de final da Liga Conferência.

A equipa polaca que teve ainda Afonso Sousa a sair do banco e João Amaral como suplente não utilizado viu o «carrasco» do Sp. Braga marcou logo no quarto minuto por Cabral.

Velde ainda empatou para o Lech Poznan aos 20m, mas González (41m), Bonaventura (58m) e Ikone (63) deram conforto ao conjunto italiano para a segunda mão, que se disputa em Florença.

Também em boa posição para seguir em frente para as meias de final está o Anderlecht que venceu em casa o Az Alkmaar por 2-0.

Nos outros dois jogos dos quartos de final da Liga Conferência registaram-se empates. Gent e West Ham empataram 1-1 na Bélgica, enquanto o Basileia-Nice terminou com um 2-2 no marcador.