Em 2004, Tom Kershaw e o pai decidiram assistir à despedida do Leeds United da Premier League com uma promessa: «Iremos voltar». 16 anos depois, a histórica equipa da região de Yorkshire garantiu o regresso ao escalão principal do futebol inglês.



Para assinalar o feito, Tom Kershaw juntou-se novamente com o pai e uma rapariga que aparecia na fotografia original. Curiosamente, é a sua atual mulher, Natalie Kershaw.



Jornalista em Hull, cidade a uma hora de distância de Leeds, Tom nunca deixou de acompanhar a equipa e, em 2014, já tinha partilhado a imagem com o cartaz que prometia o regresso. Teve de esperar ainda seis anos para concretizar esse desejo, mas aconteceu agora, em 2020, sob o comando técnico de Marcelo Bielsa.



Veja as duas imagens: