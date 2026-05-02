Leeds United
Há 1h e 24min
Leeds celebra vitória sobre o Burnley (do mister Michael Jackson) assim...
Humor inglês no momento do triunfo, com o rei da pop metido ao barulho
Humor inglês no momento do triunfo, com o rei da pop metido ao barulho
O Burnley estreou esta sexta-feira o treinador Michael Jackson, em Leeds, na derrota frente ao Leeds United por 3-1. A equipa de Florentino Luís, que jogou apenas os 25 minutos finais, já desceu de divisão, mas isso não o impediu de trocar de técnico, provavelmente a pensar já na próxima época.
Ora esta sexta-feira, após a derrota na estreia de Michael Jackson, o Leeds United mostrou o habitual humor britânico ao lançar, no sistema sonoro do estádio, a música Smooth Criminal, precisamente de Michael Jackson: não o treinador, claro, mas o mítimo rei da pop. E os adeptos cantaram o tema...
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