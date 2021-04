Marcelo Bielsa afirmou esta noite que não está surpreendido com a criação da polémica Superliga Europeia, após o «seu» Leeds ter empatado com o Liverpool, precisamente um dos clubes fundadores da competição.

«Não devíamos ficar surpreendidos. Em todas as esferas da vida, os poderosos olham para os seus e não se preocupem com o resto de nós. Na procura por maiores ganho económicos eles esquecem-se do resto. Os poderosos ficam mais ricos e os fracos mais pobres. Não faz bem ao futebol no geral», afirmou, à BBC.

«Há muitas estruturas que deviam ter evitado a chegada a este ponto de situação. Eu, sinceramente, não estou surpreendido, porque isto acontece em todas as esferas da vida. Porque é que não haveria de acontecer no futebol?», acrescentou.