OFICIAL: Leeds United contrata Noah Okafor ao Milan
O extremo, de 25 anos, custa 21 milhões de euros
Noah Okafor, extremo-direito suíço de 25 anos, é reforço do Leeds United, anunciou o clube da Premier League.
Depois de um início prometedor na Liga Inglesa com uma vitória, por 1-0, ante o Everton, o emblema que regressou ao primeiro escalão do futebol inglês esta época, paga 21 milhões de euros ao Milan, segundo a imprensa inglesa.
Contratado pelo Milan ao Salzburgo por 15,5 milhões de euros no verão de 2023, o internacional suíço foi emprestado na segunda metade da última época ao Nápoles e participou em 21 jogos entre Milan e Nápoles, tendo marcado um golo e feito duas assistências.
Pelo emblema napolitano jogou apenas 36 minutos ao longo da segunda metade da época passada, sendo suficiente para arrecadar a medalha de campeão italiano.
✍️ 𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲, 𝗡𝗼𝗮𝗵!#LUFC are delighted to announce the signing of Swiss international Noah Okafor on a permanent deal from AC Milan— Leeds United (@LUFC) August 21, 2025