Noah Okafor, extremo-direito suíço de 25 anos, é reforço do Leeds United, anunciou o clube da Premier League.

Depois de um início prometedor na Liga Inglesa com uma vitória, por 1-0, ante o Everton, o emblema que regressou ao primeiro escalão do futebol inglês esta época, paga 21 milhões de euros ao Milan, segundo a imprensa inglesa.

Contratado pelo Milan ao Salzburgo por 15,5 milhões de euros no verão de 2023, o internacional suíço foi emprestado na segunda metade da última época ao Nápoles e participou em 21 jogos entre Milan e Nápoles, tendo marcado um golo e feito duas assistências.

Pelo emblema napolitano jogou apenas 36 minutos ao longo da segunda metade da época passada, sendo suficiente para arrecadar a medalha de campeão italiano.