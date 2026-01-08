Inaugurado em 1897 e atualmente com capacidade para mais de 37.500 adeptos, o mítico Elland Road – casa do Leeds United – vai receber obras de expansão. Nesta quinta-feira, 98 por cento dos sócios do 16.º classificado da Premier League aprovaram os planos da administração, que pretende expandir a lotação para os 53 mil lugares, numa empreitada que deve arrancar em junho, sem que o clube mude temporariamente de casa.

«As obras de preparação vão começar no imediato, com o início da construção principal previsto para depois do término da temporada atual. Elland Road vai permanecer aberto, garantindo que o clube continua a jogar em casa. (…) As obras envolvem a expansão das arquibancadas Oeste e Norte, além de alterações na arquibancada Sul», esclarece o Leeds em comunicado.

Este plano vai permitir ao clube subir à categoria 4 dos estádios UEFA, avançando na hierarquia elegível para receber finais europeias ou torneios de seleções. Além disso, o Leeds prevê reduzir a lista de 26 mil pessoas em espera por bilhetes de época.

«Está previsto que o projeto gere 29 milhões de libras [mais de 33 milhões de euros] por ano para a economia regional. Os adeptos podem esperar melhorias de conforto na bancada, tanto no assento como na visibilidade, áreas de circulação aprimoradas, mais inclusivas e acessíveis, e a preservação da atmosfera e acústica reconhecidas ao Elland Road», lê-se no comunicado.