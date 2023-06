O Leeds United confirmou nesta sexta-feira que Sam Allardyce deixou de ser o treinador da equipa.

Relegado para o Championship, o histórico emblema inglês segue para o segundo escalão inglês com outro treinador, o qual será anunciado nas próximas semanas.

Allardyce esteve quatro jogos à frente da equipa e não evitou a despromoção com um empate e três derrotas.

«Foi uma honra treinar o Leeds United, um grande clube com uma massa adepta incrível, que merece estar na Premier League», disse Allardyce.

«esta fase da minha carreira, não tenho a certeza se aceitar este desafio, que é potencialmente um projeto de longo prazo, é algo com o qual eu me poderia comprometer, mas desejo ao clube todo o sucesso no futuro e espero que o clube retorne à Premier League. League, onde pertencem».