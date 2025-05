O Legia Varsóvia de Gonçalo Feio conquistou, na tarde desta sexta-feira, a Taça da Polónia, ao triunfar sobre o Pogon Szczecin por 4-3. Num duelo disputado na capital polaca, o treinador português apostou no lateral Rúben Vinagre e no médio Claude Gonçalves como titulares.

No outro lado, o médio João Gamboa foi titular.

Num encontro geralmente equilibrado e de parada e resposta, o marcador foi inaugurado a favor do emblema de Varsóvia aos 13 minutos, pelo avançado Luquinhas – ex-Desp. Aves, Benfica B e Vilafranquense.

De oportunidade em oportunidade, o defesa Kapuadi viu um golo anulado aos 20m, enquanto o avançado Marc Gual desperdiçou um penálti aos 24m.

Na resposta do Pogon Szczecin, o defesa Loncar repôs o empate, aos 41 minutos.

No segundo tempo, o avançado Morishita restabeleceu a vantagem do Legia Varsóvia, aos 46 minutos.

Entre trocas, o avançado Shkurin aplicou o 1-3, aos 64m, enquanto Rúben Vinagre concedeu um autogolo pouco depois, aos 67m.

Em todo o caso, o português redimiu-se e marcou aos 85 minutos, alcançando o segundo golo na época.

Ainda que o médio Smolinski tenha reduzido para 3-4 aos 90+5 minutos, a turma de Gonçalo Feio conseguiu o feito que escapava desde 2023, alcançando a 21.ª Taça da Polónia.

Quanto às contas na Liga, o Legia ocupa o 5.º lugar ao cabo de 30 jornadas, com 50 pontos, a 12 do líder Raków. Por sua vez, o Pogon Szczecin é 4.º, com 53 pontos.