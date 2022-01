António Costa poderá ganhar as eleições com 37,5% a 42,5% dos votos. A sondagem da CNN/TVI prevê que o PS consiga eleger entre 100 a 117 deputados. Se conseguir o valor máximo, o PS conquista a maioria absoluta que começou por pedir no início da campanha legislativa. Em 2019, os socialistas conquistaram 36,34% dos votos e 108 mandatos na Assembleia da República.

O PSD consegue entre 29,2%, e entre 76 a 94 deputados. Em 2019, os sociais-democratas conquistaram 79 lugares no Parlamento.

Como terceira força política, esta projeção aponta o Chega como o partido mais provável, com 6,5% dos votos e um número de deputados entre os 6 e os 13. O partido de extrema-direita tem neste momento um único deputado na Assembleia da República, André Ventura.

A Iniciativa Liberal, que neste momento também tem apenas um deputado, consegue os mesmos 6,5%, mas menos deputados, num intervalo entre os 7 e os 11.

Bloco de Esquerda pode vir a perder metade da bancada parlamentar, prevendo-se que conquiste entre 3% e 7% dos votos, o que dá um intervalo de entre 4 a 8 deputados. Tem neste momento 19 deputados.

A CDU conquista entre 2,5% e 6,5% dos votos. O CDS entre 0,9 e 2,9%. PAN conquista entre 0,8% e 2,8% e o Livre entre 0,7% e 3,7%.

Sondagem na boca das urnas