Aiyawatt Srivaddhanaprabha foi uma das principais figuras das celebrações do Leicester pela conquista da Taça de Inglaterra, após um triunfo frente ao Chelsea em Wembley, este sábado. O jovem dono do clube foi saudado por jogadores, treinadores e adeptos durante os festejos.



O pai de Aiyawatt, Vichai Srivaddhanaprabha, morreu na na queda de um helicóptero junto ao King Power Stadium, em outubro de 2018. O filho, que tem atualmente 35 anos, já era vice-presidente do Leicester e assumiu o cargo máximo nessa altura.



Este sábado, após a vitória frente ao Chelsea, os jogadores dos Foxes fizeram questão de levar Aiyawatt Srivaddhanaprabha para o centro do relvado. Entre abraços emocionados e muitas gargalhadas, o jovem apontou para uma faixa onde surgia o nome do seu pai.



Numa altura em que são questionados os donos estrangeiros de vários clubes ingleses, a realidade do Leicester é bem diferente. Há uma enorme dívida de gratidão em relação à família Srivaddhanaprabha, da Tailândia.