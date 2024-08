Morreu Craig Shakespeare, antigo treinador do Leicester, aos 60 anos.

Numa curta mensagem publicada nas redes sociais, os foxes deixaram uma mensagem de homenagem ao técnico que sucedeu a Claudio Ranieri em 2017.

«Foi com o coração pesado que soubemos do desaparecimento de um querido membro da nossa família, Craig Shakespeare, aos 60 anos», lê-se.

Shakespeare era adjunto do Leicester quando assumiu o cargo de treinador da equipa inglesa, primeiro de forma interina e depois em permanência. Trabalhou ainda no West Bromwich, no Everton, no Watford, no Aston Villa, no Norwich e na seleção inglesa.

Segundo a imprensa inglesa, morreu vítima prolongada.

