Enzo Maresca é o novo treinador do Leicester, anunciou esta sexta-feira o clube que esta época foi despromovido ao Championship.

Até agora, o italiano de 43 anos era adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, mas vai voltar a ser técnico principal: assinou com os foxes por três anos, ele que sucede a Dean Smith.

A única experiência à frente de uma equipa para Maresca foi em 2021/22, no Parma. Foi ainda adjunto na formação do City, no West Ham, no Sevilha e no Ascoli.