Uma década após a épica – e inesperada – conquista da Premier League, o Leicester foi despromovido à League One, o terceiro escalão do futebol inglês. Aconteceu na noite de terça-feira, na receção ao Hull City (2-2), partida na qual as “Raposas” estavam obrigadas a vencer. Da elite do futebol europeu à segunda despromoção consecutiva, num plantel que conta com o lateral Ricardo Pereira (ex-Vitória de Guimarães e FC Porto) e com o extremo Fatawu (ex-Sporting).

A duas rondas do término do Championship, o Leicester ocupa o 23.º e penúltimo lugar, com 42 pontos, a sete de zona segura. Em fevereiro foram deduzidos seis pontos face a irregularidades financeiras. Ainda assim, se tal não acontecesse, o Leicester continuaria nos lugares de despromoção, ocupando o 22.º posto, a um ponto do Blackburn Rovers.

Facto é que o Leicester acompanha o Sheffield Wednesday – que leva três pontos negativos no último lugar – na queda para a League One, campeonato que não disputa desde 2009. Nessa época, perante emblemas como Brighton e Leeds, o Leicester conquistou a prova.

Sobe e desce até ao colapso

Desde a conquista da Premier League em 2016, o Leicester atravessou momentos memoráveis, razoáveis e horrendos. No comando técnico para 2016/17 estiveram Claudio Ranieri e Craig Shakespeare, numa campanha que culminou no 12.º lugar no campeonato e nos “quartos” da Champions – com uma goleada sofrida no Dragão na fase de grupos (5-0).

Entre vendas históricas a colossos como o Man City, as “Raposas” estabilizaram e variaram entre o 9.º e o 5.º lugar. Em simultâneo, conquistaram a Taça e a Supertaça em 2021 e atingiram as meias-finais da Liga Conferência em 2022, sendo eliminados pela Roma de José Mourinho, que viria a conquistar a prova. Todavia, a confirmação do retrocesso deu-se em 2022/23, quando o Leicester terminou no último lugar da Premier League.

Apesar da promoção no ano seguinte, o cenário repetiu-se no término de 2024/25. Já sem Vardy no elenco, o Leicester caiu a pique e apenas venceu duas vezes em 20 jornadas disputadas em 2026.

Outubro de 2018, o princípio do fim

Desde a trágica morte de Vichai Srivaddhanaprabha, tailandês então responsável pelos destinos da empresa King Power e do Leicester, o clube descarrilou. Vichai, de 60 anos, morreu após o helicóptero onde seguia se despenhar, pouco depois de descolar junto do estádio do Leicester. Era descrito como tenaz e meticuloso nas negociações e na gestão financeira, apostando na proximidade e servindo de elo aos diferentes agentes envolvidos. No fundo, era perspetivado como uma figura paternal.

Acontece que Vichai Srivaddhanaprabha não transmitiu esses valores ao filho Aiyawatt, que assumiu a gestão do clube. Esta figura é criticada pela distância – ora emocional, ora presencial – e pelas decisões de investimento. À margem da despromoção da Premier League na época passada, o Leicester registou uma folha salarial superior ao Everton, que terminou em 13.º. Nesta temporada, as “Raposas” detêm o plantel mais “pesado” no Championship. E não esquecer as irregularidades que levaram à decisiva dedução de seis pontos.

Para agravar o panorama, as receitas anuais vão passar de 187 milhões de libras na Premier League (215 milhões de euros) para algo como 60 milhões de libras na League One (69 milhões de euros). Por tudo isto, muitos adeptos exigem a saída da empresa King Power.

Por estes dias, o pensamento dos adeptos do Leicester – e de milhões de adeptos – recua à tarde em que Andrea Bocelli cantou e emocionou Claudio Ranieri. A inesquecível conquista da Premier League abriu as portas da eternidade e das competições europeias, além de viabilizar o investimento de 100 milhões de libras (115 milhões de euros) num centro de treinos de elite.

Resta ao Leicester concluir o Championship e aceitar a sentença, que não é inédita, pois outros campeões já passaram por essa situação. Foi o caso do Portsmouth (1961) e do Leeds (2007), campeão em título do Championship e atual 15.º classificado da Premier League.