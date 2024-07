O Leicester confirmou esta terça-feira que contratou Abdul Fatawu em definitivo ao Sporting.

Esta era uma transferência anunciada há já algum tempo: há um ano, os leões emprestaram o extremo de 20 anos aos foxes, num negócio que incluía uma cláusula de compra obrigatória de 17 milhões de euros no caso de promoção à Premier League, o que aconteceu.

Fatawu fica agora ligado ao clube inglês em definitivo e com um contrato válido por cinco temporadas, até junho de 2029.

«É espetacular. É muito bom estar de volta. Estou muito motivado por jogar na Premier League, é algo novo para mim. (...) Mal posso esperar por ver os meus colegas de equipa, tive muitas saudades deles», disse o jovem, aos meios do Leicester.

Contratado em 2022, Fatawu despede-se do Sporting com 12 jogos na equipa principal, sem qualquer golo marcado. Na época passada, o internacional ganês fez sete golos e 13 assistências na campanha que levou o Leicester de regresso à Premier League.We are thrilled to announce the permanent signing of @AbdulFatawuI10 🤩

— Leicester City (@LCFC) July 16, 2024

