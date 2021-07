Leigh Griffiths, internacional escocês do Celtic, está a ser investigado pela polícia por ter, alegadamente, enviado mensagens inapropriadas a uma menor de 16 anos nas redes sociais.



O avançado de 30 anos foi dispensado do estágio da equipa na sequência do incidente. «Tivemos conhecimento de comentários online relacionados com Leigh Griffiths. O clube vai analisar essa questão com cuidado. O Leigh saiu do estágio enquanto isso acontece», disse um porta-voz do Celtic.



A polícias escocesa também já comentou o tema. «Fomos confrontados com conteúdos nas redes sociais. Estamos a colocar questões e avaliar eventual matéria criminal», disse um porta-voz da polícia ao Daily Record.



O jornal revela que a jovem em questão tem 15 anos e é jogadora de futebol. Durante o diálogo virtual com Leigh Griffiths, a rapariga terá enviado uma fotografia em roupa interior ao internacional escocês, que respondeu com um aplauso.



«Leigh Griffiths não perguntou a minha idade, portanto ele não tinha forma de saber. Isso não faz com que tudo seja normal e não estou a defender, mas sinto-te triste pela sua mulher e pelos seus filhos. Respondi-lhe porque sou adepta do Celtic. Senti-me privilegiada por ele me ter enviado mensagens, a minha idade nunca foi mencionada e tenho a certeza que, se ele soubesse, não me teria respondido», salientou a jovem, nas redes sociais.



Leigh Griffiths tem uma relação com uma assistente dentária, Caitlyn Melville (na foto deste artigo), e cinco filhos de relações anteriores.