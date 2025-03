O Leipzig oficializou, na manhã deste domingo, o despedimento de Marco Rose, alemão de 48 anos. A decisão surge na sequência da derrota em Mönchengladbach (1-0), o que resultou na queda para o 6.º lugar da Bundesliga.

A sete jornadas do término do campeonato, o Leipzig está a três pontos da zona Champions. Em todo o caso, apenas conseguiu cinco vitórias em 16 jogos.

Fora de cena da Champions desde a Fase Liga, o Leipzig compete nas meias-finais da Taça da Alemanha. Na noite de quarta-feira (19h45) há visita ao Estugarda.

Quanto a Marco Rose, o treinador tinha contrato até junho de 2026 e viu interrompido o ciclo de três épocas ao leme do Leipzig, onde conquistou a Supertaça e Taça.

«Tentámos de tudo para mudar o rumo. No entanto, dada a situação atual e a falta de resultados, estamos convencidos de que precisamos de um novo ímpeto para atingir as metas da temporada», disse Marcel Schäfer, diretor desportivo do Leipzig.

O sexto classificado da Bundesliga comprometeu-se em anunciar o sucessor interino a Marco Rose, a pensar somente na conclusão desta temporada.