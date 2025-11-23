O Leipzig venceu este domingo na receção ao Werder Bremen, por 2-0, e subiu ao segundo lugar da Bundesliga.

Naquele que foi o primeiro jogo do ex-Sporting Conrad Harder a titular, o Leipzig abriu o marcador aos 63 minutos, através de Assan Ouedraogo. Aos 80 minutos, Xaver Schlager selou o resultado.

Com esta vitória, o Leipzig segue com 25 pontos, a seis do líder Bayern Munique. O Werder Bremen está na oitava posição, com 15.

Ainda na tarde deste domingo, o Union Berlim defronta o St.Pauli no encerramento da 11.ª jornada do campeonato alemão.