O Leipzig anunciou esta quarta-feira a renovação de contrato com Benjamín Sesko, até 2029.

O avançado esloveno estava ligado ao emblema alemão até 2028, mas prolonga agora o vínculo por mais uma época.

«Tive um bom primeiro ano no Leipzig e estou extremamente feliz por estar aqui. Equipa, clube, cidade, adeptos – o conjunto global é fantástica. A renovação do contrato é, portanto, o passo lógico para mim», disse o jogador de 21 anos, aos meios do clube.

Contratado há um ano ao Salzburgo, Sesko fez 18 golos e duas assistências em 42 jogos na primeira época no Leipzig.