Marco Rose é o novo treinador do Leipzig, anunciou esta manhã o clube alemão.

O técnico de 45 anos, naturalmente precisamente de Leipzig, sucede a Domenico Tedesco, despedido após a derrota pesada na terça-feira frente ao Shakhtar Donetsk, e assina um contrato válido para as próximas duas temporadas.

O ano passado, Rose orientou o Borussia Dortmund, já depois de dois anos ao comando do Borussia Monchengladbach. Agora vai ser o técnico de André Silva.

Marco Rose has been appointed as the new head coach of RB Leipzig! ✍️



The 45-year-old has signed a two-year contract valid until June 2024. pic.twitter.com/Jgs9wIN7Ac