O rasto de destruição da depressão Kristin deixou o Estádio Dr. Magalhães Pessoa sem cobertura e parcialmente destruído, devido às fortes rajadas de vento que afetaram a cidade na última madrugada.

Além da cobertura do recinto, a própria estrutura à volta do relvado ficou bastante danificada, como é possível ver nas imagens abaixo partilhadas nas redes sociais. Recorde-se que o estádio foi palco da «final four» da última edição da Taça da Liga, conquistada pelo V. Guimarães.

Veja aqui as imagens da destruição em Leiria:

De resto, a cidade de Leiria foi uma das mais afetadas pela depressão Kristin, que acabou por deixar completamente destruído o Pavilhão de Embra, na Marinha Grande. As imagens mostram um cenário de devastação, com destroços da cobertura e paredes no chão.