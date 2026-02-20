A recuperação do Estádio Municipal de Leiria, danificado devido ao mau tempo, vai custar 4 milhões de euros, anunciou o presidente da Câmara de Leiria. De acordo com Gonçalo Lopes, o protocolo assinado esta sexta-feira com Federação Portuguesa de Futebol e a Associação de Futebol de Leiria vai permitir «terminar a primeira fase [da recuperação], que é a fase mais emergente».

A depressão Kristin danificou totalmente a cobertura do estádio, uma das cerca de 500 instalações desportivas de Leiria severamente afetadas. De recordar que neste palco vai ser realizado o último particular da Seleção antes do Mundial 2026.

«O dia 10 de junho vai ter dois momentos marcantes, o jogo da Seleção e o ressurgimento do Jardim Luís de Camões, também destruído», rematou Gonçalo Lopes.